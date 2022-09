Economia da cidade do Rio de Janeiro cresce acima da média nacional

No segundo trimestre de 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) da capital fluminense cresceu em média mais do que a economia do resto do Estado e do Brasil

No segundo trimestre de 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) da cidade do Rio de Janeiro cresceu mais do que a economia nacional e do Estado. Graças a eventos e ao setor de serviços, o crescimento do PIB chegou a 1,6%, enquanto a economia nacional avançou 1,2% e o Estado apenas 0,5%, neste período. A Prefeitura do Rio de Janeiro disse que a alta tem a ver com a recuperação e o fortalecimento do setor de serviços, que é o mais importante da atividade econômica da cidade e gera muitos empregos para a população. Os serviços foram os mais afetados pela pandemia da Covid-19, mas a recuperação tem sido ampla em todo o país. No Brasil, o setor de serviços representa cerca de 70% do PIB nacional, e 87% do PIB da capital fluminense. Ainda de acordo com a Prefeitura, ajudaram no fortalecimento da economia carioca o melhor ambiente de negócios na cidade e a geração de emprego e renda para os munícipes. A taxa de desemprego está em 9,8%, um patamar que não se via desde o final de 2016. A cidade do Rio de Janeiro gerou mais de 140 mil novos postos de trabalho em um ano e meio e tornou-se a segunda capital que mais criou empregos no segundo trimestre deste ano.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga