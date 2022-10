Economia do Rio de Janeiro pode crescer 2,5% neste ano, estima Firjan

Alta foi puxada pelo setor de serviços, com destaque para os serviços de transporte, e também pelo setor da indústria de transformação

A economia do Estado do Rio de Janeiro cresceu 2,6% no segundo trimestre de 2022, com relação ao mesmo período de 2021, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que revisou para cima a previsão do PIB fluminense neste ano. A alta foi puxada pelo setor de serviços, com destaque para os serviços de transporte. O setor ainda está 6% abaixo do melhor nível registrado na série histórica, no primeiro trimestre de 2014. Neste segundo trimestre, a indústria fluminense também teve desempenhos positivos. É o caso da indústria da transformação, que registrou alta de 5,5, enquanto o segmento cresceu apenas 0,5% na média nacional. A construção civil também teve alta de 6,2%. Por outro lado, a indústria extrativa, que tem um peso relevante para a economia do Estado, teve uma queda de 0,8% neste período, o que configura uma menor extração de petróleo e gás. A economia fluminense cresceu, no semestre, 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A média nacional foi de 2,5%.

Apesar da previsão de um PIB global menor em 2022, dos efeitos da pandemia da Covid-19 e da guerra na Ucrânia, a Firjan revisou para cima a projeção do PIB fluminense de 2% para 2,5%, como detalhou a pesquisadora da federação, Nayara Freire: “Esse resultado foi fortemente influenciado pelo setor de serviços, nesse contexto de maior transferência de renda e redução do nível dos preços. Além disso, cabe acrescentar o desempenho da indústria de transformação, muito influenciada pela maior produção de derivados de petróleo. E o setor de construção civil também tem mostrado forte crescimento nos últimos meses, influenciando positivamente o mercado de trabalho no Estado. Dessa forma, a perspectiva para o ano de 2022 é bastante positiva, com crescimento de 2,5% do PIB do Rio de Janeiro”. Para a especialista, a projeção para o PIB de 2023 segue baixa, na casa de 0,6%, em razão de uma série de incertezas, como por exemplo em relação às eleições presidenciais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga