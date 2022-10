Lula e Bolsonaro intensificam disputa por eleitores no Rio de Janeiro

Adversários no segundo turno da eleição presidencial tentam conquistar votos em São Gonçalo, terceiro maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro

Montagem Jovem Pan: FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições de 2022, que será realizado no dia 30 de outubro



O município de São Gonçalo, terceiro maior colégio eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, entrou nesta semana na agenda dos candidatos à presidência, que estão de olho nos milhares de votos da cidade. Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve aqui na cidade nesta terça-feira, 18, ao lado de políticos e lideranças locais. São Gonçalo tem cerca de 670 mil eleitores, pouco menos que Duque de Caixas, que tem 672 mil eleitores. Nesta quinta-feira, 20, a cidade vai receber a visita do ex-presidente Lula (PT), candidato à eleição e líder das pesquisas. No primeiro turno, Lula teve cerca e 1 milhão de votos a menos do que Bolsonaro. Depois que a campanha do petista chamou Bolsonaro de “o pai da mentira”, o presidente chamou o adversário de “ladrão de nove dedos” e de “mentiroso que está enganando a população brasileira”. Nesta quinta, Lula deve percorrer bairros da Zona Oeste da capital. Na semana passada, os dois estiveram no Estado. Bolsonaro visitou Duque de Caxias enquanto Lula foi à Belford Roxo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga