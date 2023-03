Economista elogia ação do Banco Central dos EUA para conter crise: ‘Salvador da pátria’

Em entrevista à Jovem Pan News, o economista Carlos Hotz analisou a rápida ação do Federal Reserve para dissipar a possibilidade de contaminação global, como houve com a derrocada do Lehman Brothers na crise de 2008

REUTERS/Jonathan Ernst Fachada do prédio do Federal Reserve, banco central dos EUA, com imagem de águia em destaque, em Washington



As falências dos bancos Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank, nos Estados Unidos, tem sido acompanhadas de perto pelo mercado financeiro global. Em entrevista à Jovem Pan News, o economista Carlos Hotz analisou a rápida ação do Federal Reserve (FED), o Banco Central estadunidense, para dissipar a possibilidade de contaminação global, como houve com a derrocada do Lehman Brothers na crise de 2008: “O Banco Central americano sinalizou que vai resgatar os depósitos dos americanos dos dois bancos que quebraram (…) E o próprio presidente veio a público dizer que a poupança dos americanos está defendida e tudo mais. A consequência disso poderia ser uma contaminação, em proporções diferentes, mais como algo que a gente viu em 2008, que você teve uma contaminação generalizada por conta dos títulos de hipoteca, porque os bancos tinham muita ligação um com o outro. Muito provavelmente o FED ficou com medo dessa contaminação e entrou como salvador da pátria. Ele veio e falou ‘eu assumo isso daí, eu resolvo esse problema’ para mostrar a saúde financeira dos bancos americanos”.

“Mas é algo que a gente vê como consequência de um cenário de inflação muito alta nos Estados Unidos. O problema que esses bancos tiveram é um problema de elevação de juros muito rápida. No Brasil, a gente teve uma taxa de juros saltando de 2% para 13,75%. Esse salto nos Estados Unidos foi de uma magnitude menor, mas em proporções americanas é um salto de quase 4 vezes. Tem muito banco que deixa a sua reserva e seu caixa em títulos de longo prazo, que acabaram sofrendo por conta disso. Então você tem o aumento significativo de juros global para controle de inflação e uma atividade econômica cada vez mais fraca”, explicou o economista. As duas instituições financeiras fecharam em um intervalo de três dias e o FED criou um programa de financiamento para socorrer os bancos na casa dos US$ 25 bilhões (cerca de R$ 1,3 trilhão). O SVB era o 16º maior banco dos EUA e conhecido por ser financiador de startups, já o Signature atuava no mercado de criptomoedas.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos