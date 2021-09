Edson Fachin nega pedido de habeas corpus para caminhoneiro Zé Trovão

Ministro alegou que não cabe o pedido da liminar contra uma decisão individual de outro membro do STF

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de habeas corpus para Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, líder de caminhoneiros. Foragido no México, ele teve prisão determinada pelo por Alexandre de Moraes por incitação a atos antidemocráticos. Segundo Fachin, não cabe o pedido da liminar contra uma decisão individual de outro ministro da Corte. O recurso havia sido apresentado pelos deputados Major Vitor Hugo e Carla Zambelli nesta sexta-feira, 10. Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, em entrevista ao programa Pânico, Zé Trovão disse que saiu do país por conta de ameaças. “Para resguardar a minha vida. Antes e sair esse mandado de prisão, estava sofrendo muitas ameaças nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Eles pegavam meu número, me jogavam em grupos e começavam a me dizer que iam me matar, que iam matar a minha família”, afirmou. O caminhoneiro disse ainda que não teve acesso ao processo e não sabe o motivo do pedido de prisão. “Nem eu, nem meu advogado tivemos acesso ao inquérito, não sei do que estou sendo acusado, como vou me defender? Não aceito minha prisão”, completou. Zé Trovão é monitorado pela Polícia Federal, que pediu a inclusão do nome dele na chamada lista de difusão vermelha, da Interpol.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha