Eduardo Bolsonaro deve concluir o mandato nos EUA, diz líder do PL

Segundo Sóstenes Cavalcante, o partido avalia alternativas legislativas para viabilizar a permanência do parlamentar no exterior e garantir a manutenção do mandato

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Após mais de quatro meses fora do Brasil e com o fim de sua licença, o deputado federal corre o risco de perder o mandato



Aliados do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) estão buscando alternativas para garantir a manutenção de seu mandato parlamentar. O deputado permanece nos Estados Unidos há mais de quatro meses, e sua licença oficial da Câmara dos Deputados já terminou. Com isso, suas ausências nas sessões passarão a ser contabilizadas, o que pode levar à cassação do mandato por quebra de decoro. A principal preocupação é que o acúmulo de faltas após o recesso parlamentar configure abandono do cargo. Para contornar a situação, parlamentares próximos a Bolsonaro, como o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmam publicamente que ele completará seu mandato até o fim.

Nos bastidores, uma das estratégias consideradas foi a nomeação de Eduardo Bolsonaro para uma secretaria em um governo estadual alinhado. A manobra permitiria que ele renunciasse ao mandato federal para assumir outro cargo, evitando o processo de cassação. Os estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina foram cogitados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No entanto, a reportagem da Jovem Pan News apurou que o governo de Santa Catarina, comandado por Jorginho Mello (PL), negou qualquer negociação nesse sentido. Segundo auxiliares do governador, a possibilidade jamais foi discutida no alto escalão do governo. Enquanto seus aliados buscam uma solução política, Eduardo Bolsonaro já indicou que não tem planos de retornar a Brasília no curto prazo, mantendo sua permanência em solo americano.

*Com informações de Bruno Pinheiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA