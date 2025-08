Eduardo Bolsonaro quer articular sanções europeias contra Alexandre de Moraes

Objetivo do deputado é buscar apoio do campo conservador na Europa para pressionar o magistrado; agenda também inclui possível visita à Carla Zambelli (PL-SP), que está presa na Itália

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Bolsonaro afirmou que buscará o apoio da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou nesta terça-feira (5) que pretende articular com políticos europeus a aplicação de sanções internacionais contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O objetivo é buscar apoio do campo conservador na Europa para pressionar o magistrado. Atualmente morando nos Estados Unidos com a família, o deputado planeja uma agenda na Europa que inclui uma visita à deputada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália. Zambelli, condenada a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aguarda uma possível extradição para o Brasil. Eduardo Bolsonaro afirmou que buscará o apoio da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, argumentando que a prisão de sua colega “não condiz com a cultura democrática da Itália”.

O parlamentar também foi convidado por um deputado polonês para um evento no Parlamento Europeu, onde deve continuar suas articulações. Em suas declarações, Eduardo Bolsonaro expressou preocupação com sua própria segurança, afirmando que teme uma reação de Alexandre de Moraes. O deputado revelou o receio de ser incluído na lista vermelha da Interpol, assim como ocorreu com Carla Zambelli, caso deixe os Estados Unidos.

