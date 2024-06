Eduardo Leite cobra ações específicas do governo para recuperação do Rio Grande do Sul

Governador reconheceu gestos da União, mas expressou insatisfação com a falta de respostas concretas, especialmente em relação aos subsídios para o agronegócio gaúcho

Mauricio Tonetto/Secom Leite agradeceu a mobilização nacional, mas destacou a necessidade de um esforço gigantesco para a reconstrução



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, cobrou medidas práticas do governo federal para ajudar na recuperação do estado após as enchentes. Embora as águas tenham baixado, a situação das famílias afetadas continua crítica. Leite agradeceu a mobilização nacional, mas destacou a necessidade de um esforço gigantesco para a reconstrução, que inclui logística, habitações e recuperação da produtividade agrícola. Após uma reunião com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Leite apresentou um cenário de perdas entre R$ 5 a 10 bilhões em arrecadação e alertou que, sem reposição da União, o estado não terá condições de pagar o funcionalismo público. O governador reconheceu gestos e ações do governo federal, mas expressou insatisfação com a falta de respostas concretas, especialmente em relação aos subsídios para o agronegócio gaúcho. O ministro e secretário extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, reuniu-se com Leite e entidades empresariais, prometendo atenção especial no plano safra 2025. Leite também esteve no Supremo Tribunal Federal para uma conciliação sobre a dívida do estado com a União, em uma ação que tramita há 12 anos. O governador garantiu a realização da Expo Inter, de 24 de agosto a 1º de setembro, apesar dos danos ao parque de exposições em Esteio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso