Eduardo Pazuello visita Manaus nesta segunda para reforçar ações contra Covid-19

Até o dia 11 de janeiro, o Estado do Amazonas tinha 213.961 casos confirmados da doença e 5.701 mortos

Carolina Antunes/PR Governo japonês notificou que uma nova variante da Covid-19 foi detectada em viajantes que chegaram ao Japão vindos do Amazonas



O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, estará em Manaus, no Amazonas, nesta segunda-feira, 11, para a apresentação de ações de reforço ao plano de contingência para enfrentamento da Covid-19 do Estado. Entre as ações que serão anunciadas estão a reorganização do atendimento nos postos de saúde e hospitais, o recrutamento de profissionais de saúde e a abertura de leitos de UTI, além do envio de equipamentos, insumos e medicamentos. Até o dia 11 de janeiro, o Estado do Amazonas tinha 213.961 casos confirmados da doença e 5.701 mortos pela Covid-19.

Nova variante em brasileiros

No domingo, 10, o governo japonês notificou que uma nova variante da Covid-19 foi detectada em quatro viajantes que chegaram ao Japão vindo do Estado do Amazonas, no Brasil. Os turistas chegaram em Tóquio pelo aeroporto Haneda no dia 2 de janeiro. Dos quatro, um homem na faixa dos 40 anos apresentou problemas respiratórios. Uma mulher de cerca de 30 anos relatou dor de cabeça e garganta e um adolescente teve febre.

Segundo o governo do Japão, a outra pessoa, uma adolescente, não apresentou sintomas. Em nota, o Ministério da Saúde informou que pediu detalhes sobre a nacionalidade dos viajantes e os locais de deslocamento para rastreamento dos contatos. Toda a rede do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde do Brasil também recebeu um alerta. O Amazonas, de onde os viajantes partiram, enfrenta nova explosão do número de infectados e mortos pelo coronavírus.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda