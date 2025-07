Elefante-marinho surpreende banhistas em praia de Niterói, no Rio de Janeiro

Aparição de animais marinhos na costa do estado é comum nesta época do ano; migração acontece em busca de alimentos ou para reprodução

Lucas Benevides/Divulgação Elefante-marinho descansava tranquilamente sobre pedras, para surpresa dos banhistas que estavam na praia



Um filhote de elefante-marinho foi flagrado na praia de Piratininga, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no sábado (28). O animal, que pesa entre três e quatro toneladas e mede aproximadamente cinco metros, descansava tranquilamente sobre as pedras, para a surpresa dos banhistas que estavam no local. A aparição de animais marinhos na costa do Rio é comum nesta época do ano. Vindos da Patagônia, no sul do continente, eles migram em busca de alimento ou para reprodução. Pinguins, baleias, leões-marinhos e lontras são algumas das espécies que costumam ser avistadas no litoral fluminense.

Apesar da raridade da visita de um elefante-marinho, o animal já estava sendo monitorado por uma organização não governamental (ONG) especializada em vida marinha, desde a sua chegada à costa do estado. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, o Grupamento Marítimo (GMAR) e a Guarda Municipal de Niterói foram acionados e isolaram uma área de 40 metros ao redor do animal para garantir sua segurança e a da população.

A orientação das autoridades foi que as pessoas não se aproximassem do elefante-marinho, pois ele poderia se sentir ameaçado. Em caso de avistamento de animais marinhos, a recomendação é entrar em contato com os órgãos competentes para que as devidas providências sejam tomadas.

Veja aparição de elefante-marinho:

🦭 Um elefante-marinho apareceu na Praia de Piratininga na manhã deste sábado. O animal está visivelmente cansado e apresenta sinais de ferimentos. A área foi isolada e biólogos e estão no local para prestar atendimento e avaliar o estado de saúde do animal. pic.twitter.com/qJCf3v4IUb — insta / @eusoudeniteroioficial (@SoudeNiteroi1) July 26, 2025

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA