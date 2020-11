Eleições 2020: João Campos lidera com 33% das intenções de voto em Recife

Marília Arraes (PT) tem 21%; Mendonça Filho (DEM) tem 17%

Luis Macedo/Câmara dos Deputados A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos



Em Recife, em Pernambuco, candidato João Campos (PSB) tem 33% das intenções de voto, enquanto Marília Arraes (PT) tem 21%. Já Mendonça Filho (DEM) tem cerca de 17%. A Delegada Patrícia do (Podemos) tem 12%. Coronel Feitosa (PSC), Marco Aurélio Meu Amigo (PRTB), Carlos (PSL) e Charbel (Novo) aparecem com 1%. Votos em branco ou nulos somam 10%. Não souberam ou não respondeu, 3%.

Claudia Ribeiro (PSTU), Thiago Santos (UP) e Victor Assis (PCO) tiveram menos de 1% das intenções de voto. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo, em parceria com o Jornal do Commercio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.001 eleitores entre os dias 7 e 9 de novembro. O registro é PE 07456/2020.