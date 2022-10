Eleições 2022: Primeiro turno pode representar renovação no Congresso

Neste domingo, eleitores irão escolher 513 deputados federais e 27 senadores, o que representa um terço da Casa

Geraldo Magela/Agência Senado Eleição pode representar renovação no Congresso



Na votação deste domingo, os eleitores vão escolher 513 deputados federais e um terço do Senado, o que equivale a 27 dos 81 parlamentares. Boa parte das vagas costumam ser ocupadas por políticos que vão se reelegendo. No Senado, das 27 vagas disponíveis, 12 estão sendo disputadas por quem já está na casa. Metade deles aparecem na frente nas pesquisas. Cerca de 81% dos deputados, ou seja 485, são candidatos a reeleição. Em 2018, 404 deputados tentaram se reeleger. Quase 10 mil pessoas estão tentando uma vaga na Câmara dos Deputados. Tradicionalmente, o que se vê é uma baixa renovação, já que o índice de reeleição é superior a 65%, o que faz com que mais da metade dos parlamentares se reelejam e ocupem as vagas. Além dos recursos dos partidos, os atuais parlamentares acabam utilizando também dinheiro do gabinete nas campanhas e podem indicar as chamadas emendas parlamentares, o que beneficia as bases eleitorais.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin