Eleições 2024: 48 urnas apresentam problemas em São Paulo

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO



O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou recentemente um balanço sobre o desempenho das urnas eletrônicas no Estado durante o processo eleitoral. De um total de 103 mil urnas distribuídas por São Paulo, apenas 48 apresentaram falhas, o que representa uma taxa de apenas 0,047% do total. No interior do estado, 35 das 76 mil urnas enfrentaram problemas, enquanto na capital paulista, 13 das mais de 26 mil urnas precisaram ser substituídas. Para assegurar a transparência do processo de votação, testes de integridade estão sendo realizados em 33 urnas de diferentes cartórios eleitorais. Até o momento, foram registrados 20 crimes eleitorais em todo o país, com os estados de Pernambuco, Paraná e Espírito Santo se destacando no número de ocorrências.

Além disso, 14 crimes comuns contra candidatos, incluindo ameaças e agressões físicas, foram relatados. São Paulo, com mais de 34 milhões de eleitores, é o maior colégio eleitoral do Brasil. Na capital, espera-se que 9,3 milhões de eleitores compareçam às urnas. Para assegurar o bom andamento das eleições, cerca de 500 mil voluntários, entre mesários e pessoal de logística, estão trabalhando em todo o estado.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA