Eleições 2024: Quais as propostas da candidata Tabata Amaral em São Paulo? Entenda

Candidata possui histórico de mais de 30 premiações em competições acadêmicas; como parlamentar, aprovou projetos de lei importantes, como a distribuição gratuita de absorventes nas escolas e o programa ‘Pé-de-Meia’

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Tabata Amaral, de 30 anos, é a mais jovem entre os concorrentes ao cargo



A candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, de 30 anos, é a mais jovem entre os concorrentes ao cargo. Filiada ao PSB desde 2021, Tabata foi reeleita deputada federal em 2022 com mais de 330 mil votos, após ter sido eleita pela primeira vez em 2018 com mais de 260 mil votos, quando ainda era filiada ao PDT. Após desentendimentos com o PDT, ficou sem partido por alguns meses antes de se filiar ao PSB, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, de quem recebe apoio. Tabata Amaral possui um histórico de mais de 30 premiações em competições acadêmicas e, como parlamentar, aprovou projetos de lei importantes, como a distribuição gratuita de absorventes nas escolas e o programa “Pé de Meia”, que cria uma poupança para estudantes do ensino médio da rede pública. Apesar de ter apoiado Lula em 2022, Tabata afirma ser a única candidata capaz de dialogar tanto com o presidente quanto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em entrevista à Jovem Pan, posicionou-se contra a legalização do aborto, defendendo a legislação atual.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na corrida pela prefeitura, Tabata está em uma chapa puro-sangue, sem apoio de outros partidos. Entre suas propostas, destaca-se a revisão do plano de mudanças climáticas, priorizando o conceito de “cidade esponja” para enfrentar problemas de água e a remoção de pessoas de áreas de risco. A vice em sua chapa é a professora Lúcia França, esposa do ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Tabata também defende a criação de um sistema interligado para reduzir a criminalidade, o programa “Celular Seguro” e o incentivo à vida noturna com o “SP 24 horas”. Além disso, Tabata propõe um “Passaporte da Cidadania” para incentivar a participação em atividades culturais e de saúde. Sobre a Cracolândia, promete vagas de atendimento aos dependentes químicos e acesso à saúde mental em todas as unidades básicas de saúde. Candidata declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de R$ 807 mil.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem feita com auxílio de IA