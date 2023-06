Eletrobras contratará mil funcionários em paralelo a plano de demissão, diz CEO

Wilson Ferreira Júnior destacou que tem como obsessão o corte de custos, mas também disse que mira o aumento da eficiência e da produtividade da companhia

Fernando Frazão/Agência Brasil Eletrobras vai contratar mil funcionários em paralelo ao novo plano de demissão voluntário



O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, afirmou nesta quinta-feira, 22, que o Plano de Demissão Voluntário (PDV), apresentado nesta semana, será o último, além de anunciar que a empresa vai contratar mil novos funcionários. O plano de demissão é o segundo desde a capitalização da empresa em junho de 2022. O primeiro, para mais de dois mil funcionários, foi direcionado para aqueles que estavam no quadro de aposentados. Já o lançado nesta semana tem previsão de saída de até 1.574 funcionários e faz parte dos compromissos previstos no acordo de trabalho. O período de inscrição vai até 21 de julho. A expectativa da Eletrobras é ter um custo de até R$ 750 milhões com as demissões. Wilson destacou que tem como obsessão o corte de custos, mas também disse que mira o aumento da eficiência e da produtividade da companhia. Segundo ele, com os dois PDVs e em paralelo a contratação de mil funcionários, a empresa vai atingir o número ideal de colaboradores, entre 7.500 e 8 mil empregados.

