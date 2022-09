‘Elizabeth II era referência mundial de diplomacia’, diz cônsul britânico em São Paulo

Jonathan Knott ressaltou o interesse da antiga monarca em seu trabalho e falou sobre Charles III

Jane Barlow / POOL / AFP Rainha Elizabeth II será sucedida por Charles III



O cônsul britânico de São Paulo, Jonathan Knott, falou com a imprensa por cerca de dez minutos na última sexta-feira, 9. Em discurso bastante emocionado, ele contou experiências pessoais com a rainha Elizabeth II, ressaltando o interesse da antiga monarca em seu trabalho. “Eu tive a honra de reconhecê-la, de encontrá-la algumas vezes e de ter algumas reuniões com ele. Há cinco anos, ela me deu uma medalha de reconhecimento pelo meu trabalho e eu tive a oportunidade de falar com ela. Me surpreendeu pelo conhecimento e interesse sobre meu trabalho, sobretudo pelo calor humano”, disse Knott. “Ela era uma fonte de inspiração para nós, britânicos. Ela falava com todas as pessoas, sejas as mais humildes ou mais importantes do mundo. Ela era a chefe da diplomacia britânica. Parte de sua visão foi de estreitar as relações internacionais. Por isso, durante toda sua vida, seu reinado visitou mais de 100 países ao redor do mundo”, completou o cônsul, que ainda exaltou Charles III. “Ele começa a contruir a sua história e esperamos que ele siga o legado impressionante que deixou sua mãe”, acrescentou.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini