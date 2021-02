Em cerimônia virtual, nova direção do TCE toma posse em São Paulo

Durante a reunião, o agora ex-presidente do Tribunal de Contas, Edgard Camargo Rodrigues, destacou a importância de ter uma mulher na presidência do órgão

A nova Mesa Diretiva do Tribunal de Contas do Estadode São Paulo, eleita para o mandato de 2021, tomou posse nesta segunda-feira, 01. Em cerimônia virtual, a nova presidente, Cristiana de Castro Moraes, o vice-presidente, Dimas Ramalho e o conselheiro Sidney Estanislau Beraldo foram apresentados. A reunião foi comandada pelo agora ex-presidente do TCE, Edgard Camargo Rodrigues, que destacou a importância de ter uma figura feminina no cargo de chefia. “A primeira mulher a ser conselheira no Tribunal de Contas do Estado, que até então era um clube do bolinha, só tinha homem aqui. Agora, temos uma mulher não apenas conselheira como, pela segunda vez, presidente desta Casa.”

Durante o discurso, a presidente do TCE de São Paulo, Cristiana de Castro Moraes, que está no posto pela segunda vez, ressaltou que as atividades na corte continuarão sendo híbridas devido à pandemia. “Infelizmente, a pandemia ainda não acabou e em 2021 seguiremos com cautela, assim as nossas sessões plenárias continuarão sendo realizadas por videoconferência. O desafio para essa Corte será encontrar um ponto de equilíbrio, um modelo híbrido. A pandemia nos obrigou a acelerar transformações”, disse. O evento contou a presença do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Pinheiro Franco, deputados estaduais e outras autoridades. Os novos membros da Mesa Diretiva terão mandato com duração de um ano, de acordo com a Lei Orgânica do TCE.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini