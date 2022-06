Em encontro com Biden, Bolsonaro diz que vai terminar governo de forma democrática quando sair do poder

Presidentes se encontraram durante evento da Cúpula das Américas e, após evento público, se reuniram à portas fechadas

Alan Santos/PR Presidente se reuniu com o mandatário americano na quinta-feira, 9



O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) discursa nesta sexta-feira, 10, na Cúpula das Américas. O evento está previsto para o começo da tarde. No segundo dia do evento, o presidente teve encontros rápidos com diversos líderes da região, como Alberto Fernandez, da Argentina, e Justin Trudeau, do Canadá. Bolsonaro estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O momento aguardado era a reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na conversa, Bolsonaro voltou a defender eleições limpas no Brasil. “Este ano, temos eleições no Brasil. Teremos sim eleições limpas, confiáveis e auditáveis, para que não sobre nenhuma dúvida após o pleito. Tenho certeza que será realizado neste espírito democrático. Cheguei pela democracia e tenho certeza que, quando deixar o governo, também será de forma democrática”, disse Bolsonaro. À portas-fechadas, os dois foram para um encontro bilateral. Em conversa com jornalistas após a reunião, Bolsonaro classificou o encontro como “excepcional” e muito acima do esperado. O presidente disse que Biden mostrou um grande interesse no Brasil, o que é recíproco. Segundo Bolsonaro, as relações voltaram ao patamar da era-Trump e novos encontros devem ocorrer em breve.

*Com informações do repórter Daniel Lian