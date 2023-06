Em evento, Bolsonaro diz que pensa em se candidatar a vereador no Rio de Janeiro: ‘Não é demérito’

Ex-presidente disse ainda que, se estiver vivo e elegível, pode se candidatar para a disputa da presidência da República em 2026; julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível será retomado na terça-feira, 27

MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro participou de evento com apoiadores no Rio Grande do Sul



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já está traçando planos para as próximas eleições. Em evento com apoiadores no Rio Grande do Sul, Bolsonaro disse que não quer perder os direitos políticos e deseja continuar na vida pública. O ex-presidente afirmou que pensa a se candidatar ao cargo de vereador na cidade do Rio de Janeiro na eleição do ano que vem, caso escape da inelegibilidade no julgamento que está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além da possível candidatura à Câmara do Rio de Janeiro, Bolsonaro disse que pode disputar novamente o Palácio do Planalto se estiver vivo e elegível. “Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual o problema? Não é demérito nenhum. Até vou me sentir jovem. […] Em 2026, se estiver vivo até lá e elegível, se for a vontade do povo, a gente disputa novamente a presidência”, afirmou o ex-presidente. “Acredito que eu possa contribuir na política com o meu país. Peço a Deus que não tenha meus direitos políticos cerceados pelo TSE. Espero que seja julgado no TSE usando os precedentes e tudo que foi colocado na mesa em 2017. São as chamadas jurisprudência. Que eu seja julgado da mesma forma que foi julgada a chapa Dilma-Temer”, continuou Bolsonaro.

*Com informações do repórter Misael Mainetti