Em evento com ex-presidentes, Temer enaltece importância da liberdade de imprensa

Político destacou pandemia como fator importante para estagnação econômica do país e apontou necessidade de reformas

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/09/2020 Ex-presidente falou sobre importância de reformas



O ex-presidente Michel Temer afirmou em evento com ex-presidentes nesta sexta-feira, 18, que acredita ser fundamental que as reformas sejam implementadas para o desenvolvimento do Brasil. Ele destacou a pandemia como um fator significativo para a estagnação econômica do país e disse, ainda, que nos últimos anos, o país vem vivenciando uma redução de desigualdade entre as minorias. “No tema da saúde e educação é preciso e é possível partilhar com a iniciativa privada”, disse. Ele falou ainda sobre liberdade de imprensa, lembrando que ela é um direito garantido na Constituição. “Este tema é importante para a imprensa brasileira. Ela não tem liberdade porque ela é a imprensa, ela tem liberdade porque ela informa”, afirmou. No evento, o ex-presidente também enalteceu a Constituição brasileira afirmando que ela privilegia tanto questões sociais quanto da iniciativa privada.

*Com informações da repórter Camila Yunes