Em evento com militares, Bolsonaro diz zelar por união e harmonia do país

Segundo o presidente, os setores que teimam em ‘remar no sentido contrário’ perderão

ÉRICA MARTIN/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/12/2020 A declaração do chefe do Executivo federal aconteceu durante a comemoração de 80 anos do Comando da Aeronáutica



O presidente Jair Bolsonaro disse zelar pela união, pelo entendimento, pela paz e pela harmonia do país. Nas palavras dele, os ‘setores que teimam em remar no sentido contrário, perderão’. Bolsonaro afirma que, atualmente, o Brasil tem um governo que pensa no país como um todo e que a grande base para que isso aconteça vem das Forças Armadas. “Quando somos atacados, dependendo de onde vem os fogos, tenham certeza, que estamos no caminho certo. Eu prego e zelo pela união de todos, pelo entedimento, pela paz e pela harmonia. Mas os poucos setores que teimam remar em sentido contrário, tenho certeza, vocês perderão”, disse o mandatário.

A declaração do chefe do Executivo federal aconteceu durante a comemoração de 80 anos do Comando da Aeronáutica, realizada na Base Aérea de Brasília nesta quarta-feira, 20. Em discurso para o evento, Bolsonaro aproveitou para agradecer o papel da Força Aérea no combate à pandemia da Covid-19. “Podemos citar o socorro aos nossos irmãos de Manaus, que passavam momentos difíceis e a nossa Força Aérea transportando em suas asas, meios, materiais e gente para socorrer os nossos irmãos. Também a nossa Força Aérea, nessa primeira parte da entrega de vacinas no Brasil, cumpriu a sua missão no dia D menos 1”, afirmou.

O presidente fez questão de lembrar que a Força Aérea Brasileira foi criada durante a segunda guerra e teve como função inicial combater o nazismo e o facismo na Europa, lutando pela democracia e liberdade. Ele garantiu que o Brasil vem experimentando mudanças ao longo dos últimos dois anos, sendo uma das mais importantes ter um presidente da república, comandantes das Forças Armadas e ministros que acreditam em Deus.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado