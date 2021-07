Em evento da ONU, Queiroga fala em ‘cenário seguro’ para volta às aulas

Ministro informou que o governo está preparando uma portaria interministerial com recomendações para a reabertura das escolas

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira, 7, que o Brasil já tem um cenário seguro para a volta das aulas presenciais. Durante um evento organizado por agências da Organização das Nações Unidas (ONU), Queiroga confirmou a informação dada na terça, 6, de que o governo prepara uma portaria interministerial com recomendações para a reabertura das escolas. Segundo o ministro da Saúde, a retomada seria possível graças ao avanço da campanha de vacinação contra o coronavírus entre professores. “O Brasil, como já apontado por todos, vem avançando com a sua campanha de vacinação. Os professores foram incluídos entre os grupos prioritários e nós já temos um número crescente de professores imunizados pelo menos com a primeira dose das vacinas. Assim, já temos um cenário seguro para a reabertura das aulas em nosso país”, disse o ministro. Queiroga afirma que a portaria sobre a volta às aulas está sendo elaborada em conjunto pelos Ministérios da Saúde e da Educação, pela Advocacia-Geral da União e pela Casa Civil. O Brasil é um dos países com maior tempo de fechamento das instituições de ensino desde o início da pandemia do coronavírus.

*Com informações do repórter Vitor Brown