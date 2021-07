Governo exonera diretor da Saúde que teria dado aval para reverendo negociar vacinas

Lauricio Monteiro Cruz teria intermediado esquema para a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca com a Davati Medical Supply; ato foi assinado pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos

Divulgação/Divulgação Diretor de Imunização teria intermediado compra de vacinas com a Davati Medical Supply



O governo do presidente Jair Bolsonaro exonerou, nesta quinta-feira, 8, o diretor do departamento de imunização do Ministério da Saúde, Lauricio Monteiro Cruz. O ato foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Este é mais um servidor demitido após as denúncias apresentadas pelo policial militar de Minas Gerais Luiz Paulo Dominguetti, que se apresentou como representante da Davati Medical Supply – antes dele, foi exonerado o diretor de logística da pasta, Roberto Ferreira Dias, que depôs à CPI da Covid-19 nesta quarta-feira, 7, e foi preso acusado de mentir sob juramento. Ele deixou a sede a Polícia Legislativa do Senado após o pagamento de R$ 1.100 de fiança.

Segundo reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, Lauricio Monteiro Cruz teria autorizado o presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah), reverendo Amilton Gomes de Paula, a negociar a compra de vacinas com a Davati. Ontem, a CPI aprovou a convocação de Amilton, que será ouvido na quarta-feira, 14. A comissão mira as supostas irregularidades nos processos de aquisição de imunizantes. Além das negociações com a empresa que seria representada por Dominguetti, os senadores apuram as denúncias envolvendo a importação da Covaxin, fabricada pelo laboratório Bharat Biotech.