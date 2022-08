Bolsonaro bate recorde de Lula em acessos simultâneos após participação em podcast

Presidente participou do Flow e acumulou mais de 500 mil ouvintes, enquanto seu adversário petista foi acompanhado por 292 mil pessoas

Foto: Alan Santos/PR - 19/04/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) bateu os números de acesso simultâneo de Lula em entrevista na internet



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta segunda-feira, 8, de uma entrevista com o Flow Podcast e a ida do atual mandatário no programa bateu os recordes de seu adversário político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto o petista foi acompanhado durante a sua ida ao PodPah por 292 mil pessoas, a ida do atual chefe do Executivo teve 558.478 pessoas acompanhando as falas presidenciais de maneira simultânea. Nas redes sociais, a participação ganhou destaque e teve mais de 60.000 relacionados no Twitter com a hashtag ‘#BolsonaronoFlow’. Entre os assuntos destacados pelo presidente, o político voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu a implementação do voto impresso, falou contra as vacinas da Covid-19, reclamou de fama golpista e revelou não ter medo de perder a disputa para reeleição.