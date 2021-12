Em evento na Argentina, Lula diz que esquerda foi responsável por melhor período da América do Sul

Petista falou para público em Buenos Aires ao lado de Cristina Kirchner, Alberto Fernández e Pepe Mujica; ele foi homenageado e citou aliança com país hermano

Reprodução/Twitter @LulaOficial Lula foi recebido com honras de chefe de Estado na Argentina



O ex-presidente Lula foi recebido com honras de chefe de Estado ao participar de um ato pela democracia ao lado do presidente argentino Alberto Fernández, da vice dele e ex-presidente Cristina Kirchner, e de Pepe Mujica, ex-mandatário do Uruguai. A visita de Lula foi uma retribuição a Fernández, simpatizante do petista, que chegou a vir ao Brasil para visitá-lo quando ele estava preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, mas terminou tomando ar de campanha eleitoral. Na ocasião, Lula disse que a América do Sul viveu sua melhor época entre os anos 2000 e 2012, quando todos os países eram governados por partidos de esquerda. “Quando nós expulsamos a Alca e firmamos o Mercosul, quando criamos a Unasul, quando criamos a Celac, que era uma instituição multilateral, a primeira na América Latina que participava Cuba e não participava nem Estados Unidos e nem Canadá”, afirmou.

Lula defendeu uma aliança com o presidente argentino. “Pode ter a certeza que em qualquer situação este senhor que está falando agora, com 76 anos de idade, mas com energia de um jovem de 20, estará ao teu lado para que você possa fazer o que for necessário para melhorar a vida do povo argentino”, disse. Durante o encontro, Fernández confirmou que assumirá a dívida do Fundo Monetário Internacional, mas sem aplicar um ajuste fiscal. A Argentina é o maior devedor do FMI. Pouco antes do ato público, o presidente argentino tinha recebido Lula na Casa Rosada. No evento, o petista ganhou uma placa por seu trabalho em defesa dos direitos humanos. Pepe Mujica também foi premiado na ocasião.

*Com informações da repórter Iasmin Costa