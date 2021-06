Em evento republicano, Trump mantém suspense sobre candidatura em 2024

Ex-presidente dos Estados Unidos voltou a falar em fraude eleitoral, criticou o rival Joe Biden e disse que a China deveria pagar uma ‘compensação’ de 10 bilhões de dólares pela pandemia

EFE/EPA/US PRESIDENT DONALD J TRUMP TWITTER Banido temporariamente das redes sociais, Donald Trump continua ativo e influente entre os republicanos



Na primeira grande aparição em três meses, Donald Trump esteve no centro das atenções da convenção do partido republicano no fim de semana, mas manteve suspense sobre uma candidatura para as eleições de 2024. Em um discurso de uma hora e meia, o ex-presidente dos Estados Unidos voltou a falar em fraude eleitoral e criticou o rival e atual presidente, Joe Biden. Segundo o republicano, a América está sendo destruída diante dos olhos de todos. Donald Trump disse que não é ele quem está tentando destruir a democracia, mas sim, trabalhando para salvá-la. O magnata completou que a sobrevivência da América depende da eleição de republicanos em todas as esferas políticas, a começar pelas eleições de meio de mandato marcadas para o ano que vem. E disse aguardar ansiosamente por 2024, sem confirmar se pretende concorrer contra Biden. O ex-presidente também voltou a criticar a China e afirmou que o país asiático deveria pagar uma “compensação” de 10 bilhões de dólares pela pandemia de Covid-19. Banido temporariamente das redes sociais, Donald Trump continua ativo e influente entre os republicanos. O evento do sábado, 05, na Carolina do Norte, reuniu cerca de 1.200 pessoas e foi acompanhado por milhares pela internet.

*Com informações da repórter Nanny Cox