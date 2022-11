Em meio a alta de casos, Rio de Janeiro começa a aplicar 5ª dose da vacina contra a Covid-19

Autoridades fazem um novo apelo para que as pessoas se vacinem contra a doença pois existe um grande contingente que está com o calendário de imunização atrasado

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Profissional da saúde prepara dose de vacina para aplicação



Cidades do Estado do Rio de Janeiro já começaram a aplicar a 5ª dose da vacina contra a Covid-19. Na capital, especificamente, a doença escalou nos últimos dias devido à nova subvariante da Ômicron, que está circulando internamente. O alerta está novamente ligado devido à alta no número de casos e hospitalizações. As autoridades fazem novo apelo pela imunização contra a doença pois existe um grande contingente de pessoas no Estado que estão com o calendário de imunização atrasado. Na cidade do Rio de Janeiro, idosos e pessoas com comorbidades já podem tomar a 5º dose, mas precisam aguardar um intervalo de no mínimo 10 meses entre a 4ª e a 5ª dose. Em Niterói, município da região metropolitana do Estado, também vale a regra de intervalo de 10 meses. A nova vacinação já começou em Niterói com pessoas imunossuprimidas. Em Magé, município da Baixada Fluminense, a 5ª dose é aplicada na população desde a última segunda-feira, 7, pois a rodada já estava no cronograma do município e não tem relação direta com a chegada da nova subvariante.

Em entrevista à Jovem Pan News, a pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, detalhou a aplicação da 5ª dose: “Tem muita gente que fica: ‘Poxa, vou tomar vacina toda hora’. A vacina da gripe começou a ser aplicada em campanha em 1999. Então, se a gente for contar dessa forma, esse ano seria a 23ª dose que a gente tomou. Então, aqui é uma questão de estoque, e tendo disponível, com pelo menos quatro meses da última dose, não há problema nenhum e ajuda a elevar o nível de proteção e proteger contra outra variante que possa surgir. Da mesma forma que a gente está com o fantasma da poliomielite, exatamente porque foi erradicada por conta da vacina, quando as pessoas não veem elas relaxam. O que é a Covid? Dois anos de muita pancada, ansiedade e medo. Aí a gente toma a vacina, melhora, relaxa e não acredita. Mas a gente vai sentir quando bate na pele da gente e às vezes isso faz a diferença e não dá para voltar atrás”. Desde o início da pandemia da Covid-19, o Estado do Rio de Janeiro perdeu mais de 70 mil vidas de acordo com as estatísticas oficiais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga