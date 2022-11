Subvariante da Ômicron faz casos de Covid-19 quadruplicarem no Rio de Janeiro

Número de pessoas internadas em hospitais por causa da infecção pelo novo coronavírus também cresce rapidamente na capital fluminense

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Autoridades de saúde recomendam que a população carioca busque se testar em postos de saúde caso apresentem algum sintoma



Os casos de Covid-19 quadruplicaram em uma semana na cidade do Rio Janeiro. Na semana passada, foram registrados 2.404 casos da doença frente a 510 da semana anterior. Segundo a secretaria de saúde do município, houve um aumento de casos em todas as regiões da capital fluminense. A recomendação da pasta é de que as pessoas procurem postos de saúde para fazer o teste da doença caso apresentem algum sintoma. A cidade possui 230 postos de saúde que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados das 8 às 12 horas. O número de pessoas internadas com a infecção do novo coronavírus também vem crescendo. Eram 23 em 1º de novembro, agora já são quase 50. A maioria possui esquema vacinal incompleto. Uma nova subvariante da Ômicron, a BQ.1, já circula pelo Rio de Janeiro, o que aumenta a preocupação das autoridades de saúde.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga