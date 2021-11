Em meio a polêmicas do Inep, estudantes tentam relaxar na véspera do Enem

Mesmo com denúncias de suposta tentativa de intervenção na prova, professor indica que alunos não se preocupem com as denúncias

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO As provas do Enem serão realizadas nos próximos dois domingos: dias 21 e 28 e novamente será realizada a versão digital, além da impressa



A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano acontece no próximo domingo, 21. E em meio às polêmicas envolvendo o Inep, os alunos se preparam para o vestibular. A estudante Maria Eduarda Vieira, de 18 anos, está no terceiro ano e quer fazer administração. Ela conta que, para se familiarizar com a prova, já fez o Enem em outros anos e está confiante para ter um bom desempenho. Nesta última semana, a estratégia tem sido descansar. “Estudando só no período da aula, quando chego em casa já fico mais tranquilo. Prefiro ler um livro, assistir uma série e não focar em tantas horas de estudo em casa para chegar mais descansada na prova”, afirmou. A aluna disse que está a par das denúncias de suposta tentativa de intervenção na prova por parte do governo federal, mas conta que prefere evitar o assunto para não ficar ansiosa, decisão considerada correta pelo professor Cláudio Falcão.

“Estão questões que estão envolvendo Inep, governo, mudanças, esquece isso. O que não dá para resolver, resolvido está. Ele [estudante] tem que se preocupar com a prova que vai fazer”, pontuou. O professor lembra que agora não é hora de intensificar os estudos e sim de relaxar, se alimentar bem, ter um sono de qualidade e tentar controlar a ansiedade. “Durante a prova, quando ele sente que o batimento cardíaco está acelerado e está um pouco ansioso: para, respira, ora, medita, fecha os olhos durante um minuto, dois minutos, para conseguir controlar a ansiedade.”

“Aí vem o pulo do gato, quando ele achar que está calmo, volta duas ou três questões, porque quando você percebe que está ansioso é porque já estava ansioso”, pontua Cláudio Falcão. As provas do Enem serão realizadas nos próximos dois domingos: dias 21 e 28. Novamente, será realizada a versão digital. No entanto, diferente da ultima edição, neste ano serão as mesmas provas e os mesmos dias tanto para versão impressa e digital. Aqueles que se inscreveram na segunda chamada do Enem, aberta após decisão judicial sobre concessão do benefício de isenção, farão as provas em janeiro de 2022, nos dias 9 e 16.

*Com informações da repórter Carolina Abelin