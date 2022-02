Em meio à tensão na Ucrânia, Bolsonaro confirma viagem à Rússia

Presidente visita Moscou na próxima semana, onde terá uma série de compromissos, incluindo um encontro com o presidente Vladimir Putin

Alan Santos / Presidência da República Presidente Jair Bolsonaro terá um encontro com Vladimir Putin na próxima semana



O presidente Jair Bolsonaro confirmou à Jovem Pan News que vai manter sua viagem à Rússia. Mesmo coma crise na Ucrânia, o presidente irá para Moscou na próxima semana, onde terá uma série de compromissos, incluindo um encontro com o presidente Vladimir Putin. Neste segunda-feira, 7, o mandatário russo se reuniu por horas com Emmanuel Macron para discutir as tensões. O francês afirmou que o objetivo da reunião era discutir saídas para evitar a guerra, garantindo a confiança e estabilidade na região. Por sua vez, o russo reconheceu os esforços do colega, mas não deu sinais que deverá recuar na pressão contra os ucranianos. Putin afirmou ainda que os Estados Unidos fazem alardes para prejudicar a Rússia. O assunto também foi tema de um encontro entre o presidente Joe Biden e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. As negociações continuam nesta terça-feira, 8, com uma reunião entre Emmanuel Macron e o presidente Volodymyr Zelensky.

*Com informações do repórter Fernando Martins