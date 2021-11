Em novo surto da Covid-19, governo chinês aconselha população a estocar alimentos

Após o anúncio, chineses correram para comprar arroz, óleo e sal; país registrou 98 contágios pelo coronavírus na segunda-feira, maior patamar desde setembro

EFE/EPA/JEROME FAVRE China emitiu alerta para que a população estoque alimentos e outros itens de necessidade básica



Em meio a um novo surto de Covid-19, o governo da China emitiu alerta para que a população estoque alimentos e outros itens de necessidade básica. Um aviso publicado no site do Ministério do Comércio sugeriu que as famílias armazenem uma certa quantidade de produtos. Após o anúncio, os chineses correram para estocar arroz, óleo e sal. O país tem adotado a estratégia de tolerância zero com a proximidade das Olimpíadas de Inverno de Pequim, previstas para acontecer em 2022. As medidas sanitárias incluem fechamento de fronteiras, lockdowns pontuais e quarentena. A China registrou 92 novos casos da Covid-19 na segunda-feira, 1º, o maior patamar desde setembro. Com isso, o governo restringiu algumas viagens domésticas, aumentou o número de testes e indica que as pessoas adiem festas e casamentos. Por causa de um caso confirmado da doença, a Disney de Xangai foi temporariamente fechada e mais de 38 mil pessoas foram testadas. Ao todo, desde o início da pandemia, cerca de 98 mil casos de infecções pelo coronavírus e pouco mais de 4.600 mortes em decorrência da Covid-19 foram registrados no país.

*Com informações do repórter Victor Moraes