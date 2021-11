Média móvel de mortes por Covid-19 cai para menos de 300 pela primeira vez desde abril de 2020

Média está em 261, uma queda de 31% em relação a duas semanas atrás; 54,5% da população está completamente vacinada

Vacinação contra a Covid-19 é considerada o principal fator para a queda nas mortes



O Brasil registrou 164 mortes por Covid-19 nesta terça, 2, chegando a um total de 608.118 desde o início da pandemia. Com o número, a média móvel de óbitos dos últimos sete dias no País ficou em 261 – abaixo de 300 pela primeira vez desde abril de 2020. A média é 31% menor à de 14 dias atrás. Nas últimas 24 horas, seis estados não registraram morte por Covid-19: Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Acre – este último também não registrou novos casos. Três estados têm óbitos em alta (Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte), e dois estão em estabilidade (São Paulo e Maranhão). Todos os outros e o Distrito Federal veem os números em queda. Vale destacar que a baixa quantidade de mortes em alguns estados pode levar a grandes variações.

Em relação ao número de novos casos, 6.383 foram detectados nas últimas 24 horas, e a média móvel da última semana ficou em 10.073 novos diagnósticos por dia, uma queda de 16% em relação a duas semanas atrás. No total, 21.818.812 brasileiros já foram infectados pelo coronavírus e tiveram seus casos detectados. Nos piores momentos da pandemia, a média de mortes ficou em 3.125, no dia 12 de abril de 2021, e a de novos casos em 77.295 diários, no dia 23 de junho deste ano. Quanto à vacinação, 116.267.212 brasileiros, ou 54,5% da população, já têm o esquema vacinal completo, seja com as duas doses de Pfizer, CoronaVac ou AstraZeneca ou com a dose única da Janssen. Já os que receberam ao menos uma dose são 154.807.386 pessoas (72,57% da população).