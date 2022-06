Em obras, escola municipal de SP está sem aulas presenciais há três meses

Colégio está em obras desde março devido a estragos causados pelas chuvas

Luis Fortes/MEC - 11/08/2021 Aulas presenciais estão paralisadas há 3 meses na escola municipal



Para os alunos da Emef José de Alcântara Machado Filho, localizada no bairro Real Parque, na Zona Sul de São Paulo, as aulas presenciais ainda não são realidade. Há três meses, obras na instituição de ensino impedem a entrada dos estudantes. Desde o dia 30 de março o local está em reforma por causa de estragos causados pelas chuvas. Durante este período, os alunos estão assistindo às aulas de forma remota. Inicialmente, a escola havia dito que um prédio seria alugado para dar continuidade às atividades presenciais, mas até agora o espaço não foi encontrado. “A obra está bem devagar mesmo, a gente não vê muita movimentação. Começou com uma movimentação inicial e agora já deu uma diminuída. É triste ver as crianças, isso deveria ser consertado durante o período da pandemia e depois da pandemia a gente vê as crianças sem estudar”, afirma Flávio, taxista que trabalha em um ponto na frente do colégio.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a obra emergencial está sendo executada pela SP Obras, empresa vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, e está responsável pela troca total dos telhados, demolição e reconstrução do beiral e da platibanda da passarela que dão acesso aos dois prédios da escola municipal. Além disso, estão sendo realizadas pinturas e a readequação da rede elétrica. O valor da reforma é de R$ 1,5 milhão e a previsão é de que seja concluída em agosto.

Por meio de nota, a prefeitura disse que “a unidade foi interditada pela Defesa Civil e segue com aulas remotas para o atendimento de todos os estudantes”. “Paralelo às obras, uma negociação para a locação de um espaço temporário está em fase final e as aulas presenciais serão retomadas após o recesso escolar do mês de julho. A Diretoria Regional acompanha o caso e está elaborando um plano de recuperação no contraturno”, explica o comunicado.

*Com informações da repórter Camila Yunes