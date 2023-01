Em primeiro dia útil com dois presidentes, Fiesp tem reunião comandada por Josué Gomes da Silva

Encontro teve teor conciliatório; eleito interinamente pela oposição, Elias Miguel Haddad não compareceu à sede da entidade

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo Prédio sede da Fiesp, na Avenida Paulista, no centro da cidade de São Paulo



O primeiro dia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) com dois presidentes, nesta segunda-feira, 23, teve reunião conduzida por Josué Gomes da Silva. O encontro foi convocado na semana passada. Enquanto isso, Elias Miguel Haddad não compareceu à sede da entidade, na Avenida Paulista, no centro da cidade de São Paulo. Na segunda-feira, 16, Josué foi destituída da presidência por uma votação de membros da entidade, na sequência, eles anunciaram que Haddad estava assumindo a posição de forma interina, o que não foi aceito por Josué. Membros da Fiesp ouvidos pela Jovem Pan falaram que a reunião desta segunda teve um teor conciliatório. Josué Gomes da Silvaria teria prometido que os sindicatos vão ter maior participação nos conselhos superiores da Fiesp, além da criação de um comitê de governança interna.

Ainda nesta segunda, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) publicou uma carta afirmando apoiar irrestrita e incondicionalmente a permanência de Josué Gomes da Silva no cargo de presidente. A instituição diz ainda que apoia as escolhas democráticas dos líderes das entidades e que há pressa na reindustrialização do Brasil. Além da CNI Josué já recebeu apoio de outras instituições como o Conselho Jurídico da Federação, além de uma carta assinada por empresários, a exemplo de Armínio Fraga e Neca Setubal.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini