Em resposta a Bolsonaro, Senado vai homenagear Paulo Freire

O Senado Federal vai realizar, em 4 de maio de 2020, uma sessão em homenagem a Paulo Freire. A decisão de promover a solenidade foi tomada nesta terça-feira (17), um dia após o presidente Jair Bolsonaro chamar o educador, morto em 1997, de “energúmeno”.

A declaração foi dada na saída do Palácio da Alvorada e dentro de um contexto onde Bolsonaro defendia o fim da TV Escola, fechada na semana passada após o governo decidir não renovar o contrato com a associação que geria o canal.

O requerimento da sessão, de autoria do senador Weverton e assinado por vários colegas, inclusive o líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, foi aprovado de forma simbólica pelos parlamentares.

A oposição aproveitou a oportunidade para criticar Bolsonaro pela declaração contra Paulo Freire. O senador Randolfe Rodrigues lembrou o reconhecimento internacional do educador e fez uma comparação da importância histórica entre ele e o presidente da República.

Já o senador Fabiano Contarato sugeriu que Bolsonaro leia os livros daquele que, desde 2012, é considerado o patrono da educação brasileira.

É bom lembrar que Paulo Freire desenvolveu uma estratégia de ensino baseada nas experiências de vida das pessoas, em especial na alfabetização de adultos, e tem uma das obras como o único livro brasileiro a aparecer na lista dos 100 títulos mais pedidos pelas universidades de língua inglesa.

Mesmo assim, a metodologia de Paulo Freire vem sendo criticada por integrantes e apoiadores do governo Bolsonaro, que atribuem ao método o baixo desempenho escolar do país em avaliações da qualidade da educação.

*Com informações do repórter Antonio Maldonado