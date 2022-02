Em reunião com presidente do Peru, Bolsonaro diz que ‘divergências foram superadas’

Objetivo do encontro entre os dois líderes foi incrementar as relações comerciais, que só em 2021 cresceram 74% em relação a 2020

Foto: Alan Santos/PR O presidente da República Jair Bolsonaro cumprimenta o presidente do Peru, Pedro Castilho.



O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com o presidente do Peru, Pedro Castillo, em Porto Velho, Rondônia. Ele explicou que o objetivo não foi discutir questões políticas, mas apenas econômicas. No passado, Bolsonaro chegou a lamentar a eleição de Castillo, afirmando que a direita havia perdido mais uma liderança na região. Agora, o presidente desconversa e garante que está tudo bem. “Nós queremos uma América do Sul livre, liberdade de expressão, liberdade de imprensa para todos aqui. Logicamente que esse encontro aqui tem a ver com com isso. Nós podemos ter uma boa relação se a democracia imperar de fato no seu país. Tudo superado”, disse Bolsonaro à imprensa. O objetivo dos dois países é incrementar as relações comerciais. Só no ano passado o comércio bilateral aumentou 74% se comparado com 2020. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de ressaltar também que o governo brasileiro sempre buscou uma saída para o Pacífico. Por isso as conversas com os peruanos são importantes. Ainda em Porto Velho, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com apoiadores e motociclistas da cidade.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin