Motociclista luta com ladrão durante roubo, toma arma e atira

Suspeito levou um tiro na perna e foi socorrido para a Santa Casa

Reprodução/Redes sociais Motociclista sofreu tentativa de assalto no bairro do Bom Retiro, em São Paulo



Um motociclista reagiu a um roubo e atirou contra um suspeito em São Paulo. O caso foi registrado na noite deste domingo, 23, no bairro do Bom Retiro. A vítima estava na Rua Barra do Tibaji, quando foi abordada por dois suspeitos também em uma moto. Um dos bandidos revistou o motociclista e subiu na moto da vítima. Depois disso, o suspeito se desequilibrou, derrubou o veículo e deixou cair a arma. O motociclista correu para pegar o revólver, mas antes lutou contra o criminoso. Na sequência a vítima atirou na perna do suspeito, que ficou caído na rua. A Polícia Militar (PM) chegou logo em seguida para atender o caso. Segundo o Boletim de Ocorrência policial, o suspeito foi socorrido a Santa Casa, passa bem e foi indiciado por tentativa de roubo. Com ele, foram apreendidos a arma utilizada no roubo com duas munições e três estojos, além de dois celulares. Já o motociclista prestou depoimento à polícia, a qual constatou que ele agiu em legítima defesa.