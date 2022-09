Em São Paulo, Simone Tebet condena campanha por voto útil

Candidata à presidência da República prometeu, caso seja eleita, entregar um milhão de casas populares para famílias de baixa renda em quatro anos

ELIANE NEVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Senadora Simone Tebet (MDB-MS) é senadora e candidata à Presidência da República



A senadora Simone Tebet (MDB) participou da “Caminhada pela Esperança” no bairro de Santana, na Zona Norte de São Paulo, neste domingo, 25. No encontro focado na luta por moradia popular, a candidata à presidência da República prometeu, caso seja eleita, entregar um milhão de casas populares para famílias de baixa renda em 4 anos: “250 mil casas por ano são R$ 20 bilhões. É só acabar com o orçamento secreto, que é exatamente nesse valor. É só dar transparência, acabar com o orçamento secreto e a gente tem exatamente o dinheiro necessário para garantir um milhão de casas populares pelo Brasil”. Tebet também voltou a criticar a campanha de voto útil e declarou que será uma mulher a responsável por unir o país novamente: “Se eleita presidente da República, vamos olhar para todos e fazer o maior programa de inclusão social da história. Ninguém vai ficar para trás, ninguém pode ser preterido. Nós vamos garantir dignidade aos 215 milhões de brasileiros. Isso é democracia. Democracia é um direito em que a maioria tem que olhar pro todos. Estar nas ruas de São Paulo com um movimento majoritariamente feminino e negro é mostrar o que representa verdadeiramente a nossa candidatura”. A candidata também ressaltou a importância de eleger um Congresso representativo, com um maior número de mulheres e pretos.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha