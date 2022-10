Em uma semana, SP registra alta nos diagnósticos positivos de meningite

Capital paulista teve três casos da doenças reportados nos últimos sete dias na Zona Leste e situação preocupa autoridade se especialistas em saúde pública

EFE/EPA/Eugene Hoshiko / POOL POOL PHOTO Profissionais contra a meningite em São Paulo está abaixo da meta estipulada pelo governo



Casos de meningite aumentam em São Paulo e o surto está com maior concentração na Zona Leste, segundo informações das secretarias municipal e estadual de Saúde. A prefeitura considera que os principais surtos estão nos distritos do Jardim São Luiz, Pari, Vila Formosa e Aricanduva. A última vítima foi um homem de 22 anos, morador da Zona Norte. Seu perfil não foi detalhado, mas, em uma semana, outros três casos foram confirmados na Zona Leste paulistana. Na Vila Formosa, a prefeitura registrou cinco casos no período de 16 de julho e 15 de setembro. E, no mesmo local, uma mulher de 42 anos morreu por causa da doença. Os últimos números da doença são: em 2021, um total de 7 mortes sobre 31 casos confirmados. Já em 2020, foram 12 mortes nos 72 diagnósticos positivos. De acordo com a cientista, Raquel Saito, doutora em Ciência da Saúde pela Universidade de São Paulo, o questionamento sobre as vacinas na época da pandemia prejudicou a vacinação contra outras doenças. “Nós já tínhamos certificados de erradicações do sarampo. Para obter esse certificado é necessário permanecer por anos com zero caso no país. Já perdemos, o sarampo voltou. Vivemos um desafio grande na contenção do sarampo. Estamos preocupados com a polio. Brasil abriu portas para acolher portas de pessoas em países que não tem um programa de imunização como temos. Então doenças que já tínhamos erradicado, você vê reemergir”, disse. Para que a meningite seja evitada, é necessário lavar as mãos com frequência, em especial após trocar fraldas, usar o banheiro, antes de comer e após assoar o nariz; cobrir a boca ao tossir ou espirrar; manter ambientes sempre ventilados; ter uma dieta equilibrada e uma rotina de exercícios e manter doenças crônicas sob controle.

*Com informações do repórter Maicon Mendes