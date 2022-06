Embarcação usada por Bruno Pereira e Dom Phillips continua sendo procurada pela PF

Nesta semana, Amarildo da Costa Oliveira, que confessou ter cometido o crime, revelou que afundou o barco com sacos de terra

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Polícia Federal prendendo um dos responsáveis pela morte de Bruno Pereira e Dom Phillips



As buscas para tentar localizar a embarcação usada por Bruno Pereira e Dom Phillips no Amazonas não serão paralisadas, informou a Polícia Federal do Amazonas, em nota enviada à imprensa nesta sexta-feira, 17. Nesta semana, Amarildo da Costa Oliveira, que confessou ter assassinado o indigenista e o jornalista britânico, revelou que afundou a embarcação com sacos de terra. Além disso, a PF informou que os vestígios de sangue encontrados no barco de Amarildo não correspondem ao britânico. O teste, no entanto, foi inconclusivo a respeito da comparação com o material genético de Bruno. Desta forma, a polícia fará avaliações complementares para verificar se a amostra coletada pertencia ao ex-coordenador da Funai.

*Com informações da repórter Paola Cueca