Embraer avalia produzir o avião militar KC-390 nos EUA para evitar tarifas

De acordo com Francisco Gomes Neto, presidente da empresa, a produção da aeronave nos Estados Unidos poderia gerar até 2.500 empregos locais

NELSON ALMEIDA / AFP Embraer planeja investir cerca de US$ 500 milhões para viabilizar a fabricação da aeronave em solo norte-americano



A Embraer está considerando a possibilidade de produzir seu avião militar KC-390 nos Estados Unidos como uma estratégia para contornar as tarifas impostas pelo governo americano a produtos brasileiros. A empresa planeja investir cerca de US$ 500 milhões para viabilizar a fabricação da aeronave em solo norte-americano. Além disso, a companhia pretende investir outros US$ 500 milhões nos próximos cinco anos na expansão de suas instalações na Flórida.

A decisão foi anunciada durante a divulgação do balanço da empresa, que revelou um prejuízo líquido de R$ 53 milhões no último semestre, contrastando com o lucro de R$ 415 milhões registrado no mesmo período do ano anterior.

Segundo o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, a produção do KC-390 nos Estados Unidos poderia gerar até 2.500 empregos locais. A medida é vista como uma oportunidade de investimento que pode levar à eliminação das tarifas sobre o produto, que serão de 10%. Essa iniciativa é uma alternativa para a Embraer fugir da sobretaxa e fortalecer sua presença no mercado norte-americano.

