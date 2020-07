Empresa revela imagens do interior de nave que levará turistas ao espaço

Cada “passagem” custa US$ 250 mil, valor que mais de 400 clientes estão dispostos a pagar para sair do planeta

A empresa de turismo espacial Virgin Galactic apresentou, nesta terça-feira (28), a espaçonave que poderá levar passageiros no primeiro voo espacial comercial. A cabine da VSS Unity conta com seis assentos personalizados, que serão adaptados ao usuário que fizer a viagem. As cadeiras poderão se mover durante o voo, um percurso de 97 quilômetros acima da terra.

De acordo com a empresa, os passageiros podem se levantar dos assentos na altitude máxima para flutuar pela cabine. Os clientes poderão observar o planeta de longe por 12 janelas, incluindo um espelho circular na parte traseira. A viagem tem duração de 90 minutos e deve sair do Novo México, nos Estados Unidos, ainda sem data para ocorrer. A aeronave ficará acoplada em um avião maior, do qual se separa após o lançamento. Cada “passagem” custa US$ 250 mil, valor que mais de 400 clientes estão dispostos a pagar para sair do planeta.

