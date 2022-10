Empresário chinês preso por racismo contra mulher que procurava emprego segue para prisão preventiva

Homem deve ser encaminhado para o Presídio de Benfica, onde passará por uma audiência de custódia

Reprodução/TV Globo Comerciante chinês escreveu texto para os policiais e foi preso



O empresário chinês de 37 anos que foi preso por racismo na semana passada teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. De acordo com as investigações, o homem teria colocado à disposição diversas vagas de emprego em um bazar do qual é o proprietário no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro. Beatriz Souza, uma mulher negra de 27 anos, que se candidatou para vaga denunciou um ato de racismo durante o processo seletivo. O responsável pelo bazar, que é chinês e não fala português, negou o emprego à Beatriz e apontou o dedo para o braço dela, a fim de indicar o tom de sua pele. Agora, o homem deve ser encaminhado para o Presídio de Benfica, onde passará por uma audiência de custódia.

*Com informações do repórter Matheus Koelzer