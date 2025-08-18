Empresário é baleado com seis tiros dentro de carro na Barra da Tijuca
Segundo testemunhas, veículo Thiago da Silva Pereira foi fechado, o que o fez perder o controle e colidir com um poste; ocupantes do segundo automóvel desceram e abriram fogo
Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio na Avenida Jornalista Tim Lopes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como o empresário Thiago da Silva Pereira, de 47 anos, foi atingida por seis tiros enquanto estava em seu próprio veículo, uma SUV que seria blindada. De acordo com as primeiras informações, o carro de Pereira foi alvejado por pelo menos 15 disparos. Testemunhas relataram que o veículo do empresário foi fechado por outro automóvel, o que o fez perder o controle e colidir com um poste. Em seguida, os ocupantes do segundo carro saíram e abriram fogo.
Thiago da Silva Pereira foi socorrido e passou por uma cirurgia. Embora seu estado de saúde inspire cuidados, informações preliminares indicam que ele está estável. A polícia do Rio de Janeiro já iniciou as investigações e está analisando imagens de câmeras de segurança da região para identificar os autores do crime. A principal linha de investigação aponta para uma tentativa de execução, mas nenhuma hipótese foi descartada até o momento.
*Com informações de Rodrigo Viga
*Reportagem produzida com auxílio de IA
