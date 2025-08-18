Empresário é baleado com seis tiros dentro de carro na Barra da Tijuca

Segundo testemunhas, veículo Thiago da Silva Pereira foi fechado, o que o fez perder o controle e colidir com um poste; ocupantes do segundo automóvel desceram e abriram fogo

Reprodução/Jovem Pan News Marcas de tiros na porta da SUV de Thiago da Silva Pereira, alvo de um atentado na Barra da Tijuca



Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio na Avenida Jornalista Tim Lopes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como o empresário Thiago da Silva Pereira, de 47 anos, foi atingida por seis tiros enquanto estava em seu próprio veículo, uma SUV que seria blindada. De acordo com as primeiras informações, o carro de Pereira foi alvejado por pelo menos 15 disparos. Testemunhas relataram que o veículo do empresário foi fechado por outro automóvel, o que o fez perder o controle e colidir com um poste. Em seguida, os ocupantes do segundo carro saíram e abriram fogo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Thiago da Silva Pereira foi socorrido e passou por uma cirurgia. Embora seu estado de saúde inspire cuidados, informações preliminares indicam que ele está estável. A polícia do Rio de Janeiro já iniciou as investigações e está analisando imagens de câmeras de segurança da região para identificar os autores do crime. A principal linha de investigação aponta para uma tentativa de execução, mas nenhuma hipótese foi descartada até o momento.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA