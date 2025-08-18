Turista americana é esfaqueada durante tentativa de assalto no RJ

Linda Suzanne Strazzulla estava na cidade para participar de um campeonato mundial de canoa havaiana; crime ocorreu quando a vítima passeava por uma área nobre e movimentada

Uma turista norte-americana de 53 anos foi esfaqueada no braço durante uma tentativa de assalto na orla da Praia de Icaraí, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como Linda Suzanne Strazzulla, estava na cidade para participar de um campeonato mundial de canoa havaiana. O crime ocorreu quando a turista passeava por uma área nobre e movimentada da cidade. Ela foi abordada por dois criminosos, um deles armado com uma faca, que anunciaram o assalto. Devido à barreira do idioma, a vítima não compreendeu a ordem e entrou em luta corporal com os assaltantes.

Durante a briga, um dos criminosos conseguiu tomar o celular da turista, mas ela reagiu e recuperou o aparelho. Foi nesse momento que ela foi esfaqueada no braço. Os dois assaltantes fugiram em direção a uma área de mata próxima. Populares socorreram a vítima, que foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no próprio município. Ela recebeu atendimento médico e, felizmente, os ferimentos foram superficiais. Após prestar depoimento, Linda Suzanne foi liberada. A polícia do Rio de Janeiro está à procura dos suspeitos.

Aumento da violência contra turistas

Esse caso se soma a um cenário de crescente violência contra estrangeiros no estado do Rio de Janeiro. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o número de crimes contra turistas aumentou significativamente em 2025.

2024: Foram registradas 3.400 ocorrências de violência envolvendo estrangeiros em todo o ano;

2025: Apenas nos primeiros sete meses do ano, o número já ultrapassa 4.000 casos;

A grande maioria das ocorrências, mais de 80%, são furtos, principalmente de aparelhos celulares. O aumento da criminalidade coincide com a retomada do Rio de Janeiro como uma das principais portas de entrada de turistas no Brasil.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA