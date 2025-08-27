Empresário preso pela morte de gari em BH escreve carta e fala em ‘acidente’

Correspondência foi escrita à mão e entregue à sua defesa; no documento, Renê da Silva Nogueira Júnior expressa confiança nos profissionais que o representam

Reprodução/Polícia Civil de MG Empresário Renê Nogueira Júnior durante depoimento à Polícia Civil



O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, detido pelo homicídio do gari Laudemir de Souza Fernandes em Minas Gerais, enviou uma carta da prisão onde alega que a morte foi um “acidente”. O documento, escrito à mão e datado de 25 de agosto, foi entregue à sua defesa. A correspondência foi redigida durante a terceira mudança na equipe de advogados de Renê.

O empresário expressou na carta sua confiança nos profissionais que o representaram, tanto a equipe anterior, que deixou o caso por “motivos de foro íntimo”, quanto a atual. Ele também solicitou que não houvesse mais alterações em sua defesa.

Renê está preso desde 11 de agosto, data em que atirou e matou o gari, que foi atingido no abdômen. Apesar da alegação de acidente na carta, testemunhas afirmam que o ocorrido não foi acidental. O caso segue sob investigação.

*Com informações de Rodrigo Costa

