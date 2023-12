Empresários demonstram otimismo para 2024 durante entrega do Prêmio Líderes do Brasil

Evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) reuniu e homenageou personalidades do mundo dos negócios que se destacaram nos mais variados ramos e atividades em 2023

Reprodução/Jovem Pan News Vencedores da 13ª edição do Prêmio Líderes do Brasil



A 13ª edição do Prêmio Líderes do Brasil foi realizado nesta segunda-feira, 11, em um hotel de luxo da cidade de São Paulo. O evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) reuniu e homenageou personalidades do mundo dos negócios que se destacaram nos mais variados ramos e atividades em 2023. Em clima de otimismo, os premiados demonstraram uma expectativa positiva para 2024 e um compromisso de promover a elevação da produtividade e a geração de empregos. Em entrevista à Jovem Pan News, o ganhador da categoria “destaque do ano”, Rubens Ometto, que é presidente do conselho da Cosan S.A., indicou que o país está no rumo certo: “O Brasil sempre tem uma expectativa boa. O país tem energia suficiente, barata, renovável e está investindo muito nisso, é o pulmão do mundo, o celeiro do mundo, tem reservas cambiais e a inflação está cedendo. Precisa só de alguns ajustes, como redução de juros e maior segurança jurídica. Consertando isso, as perspectivas são boas. Mas eu sou suspeito, um otimista por natureza”.

O avanço da reforma tributária foi considerado um grande passo pelos líderes reconhecidos na premiação, como apontou o ex-governador de São Paulo e empresário, João Doria: “Não é a reforma dos sonhos, foi a reforma possível, mas ela é boa, é melhor, ela vai desonerar o setor privado, acertou em quase todos os seus aspectos e cometeu alguns equívocos que talvez, ao longo do tempo, possam ser corrigidos. Mas, majoritariamente, a reforma é positiva e vai ser contributiva para o crescimento da economia do Brasil, o arcabouço fiscal também”. Doria ainda exaltou os esforços do governo para aumentar a arrecadação de impostos em setores que não contribuíam: “Um exemplo entre alguns é o setor de apostas, um setor que movimentou mais de R$ 50 bilhões neste ano de 2023 e não contribuiu com um único centavo”.

Também presente no evento, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ressaltou que há um leque de oportunidades para um crescimento futuro do Brasil: “Há uma oportunidade grande nos anos seguintes. A economia começando a crescer. Tem uma possibilidade muito grande de oportunidades enormes à disposição do país. Com as coisas mais estabilizadas e com a direção bem determinada, agora está na hora de se investir”. O ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior durante o primeiro mandato do presidente Lula (PT) e atual chairman do Grupo Lide, Luiz Fernando Furlan, enfatizou que o Brasil tem feito sua lição de casa no campo econômico: “Vamos ter um ano de crescimento razoavelmente bom, e a maioria dos indicadores estão mostrando positivo, a criação de novos empregos e o saldo recorde da balança comercial. Este foi um ano de grandes desafios, mas a maioria das empresas está conseguindo completar o ano bem”.

Confira a lista com os vencedores do Prêmio Líderes do Brasil:

Ambiental | Milton Maluhy Filho (Itaú)

| Milton Maluhy Filho (Itaú) Agronegócios | Rui Mendonça Júnior (Marfrig)

| Rui Mendonça Júnior (Marfrig) Automobilístico | Rafael Chang (Toyota)

| Rafael Chang (Toyota) Construção Civil | Eduardo Fischer (MRV)

| Eduardo Fischer (MRV) E-commerce | Fernando Yunes (Mercado Livre)

| Fernando Yunes (Mercado Livre) Educação | Chaim Zaher (Grupo SEB)

| Chaim Zaher (Grupo SEB) Eletroeletrônicos | HS Jo (Samsung)

| HS Jo (Samsung) Empreendedorismo | Daniel Vorcaro (Banco Master)

| Daniel Vorcaro (Banco Master) Energia | Ricardo Mussa (Raízen)

| Ricardo Mussa (Raízen) Expansão e Comunicação Digita l | Paulo Henrique Costa (Banco BRB)

l | Paulo Henrique Costa (Banco BRB) Farmacêutica | Luiz Borgonovi (EMS)

| Luiz Borgonovi (EMS) Fintech | Eduardo Chedid (PicPay)

| Eduardo Chedid (PicPay) Governança | Walter Schalka (Suzano)

| Walter Schalka (Suzano) Grupo Econômico | José Auriemo Neto (JHSF)

| José Auriemo Neto (JHSF) Indústria Digital | Cleber Morais (AWS)

| Cleber Morais (AWS) Indústria Química | Manfredo Rübens (BASF)

| Manfredo Rübens (BASF) Infraestrutura | Beto Abreu (Rumo)

| Beto Abreu (Rumo) Inovação | Fabio Barbosa (Natura)

| Fabio Barbosa (Natura) Instituição Financeira | Octavio de Lazari (Bradesco)

| Octavio de Lazari (Bradesco) Logística e Transporte | Ramon Alcaraz (JSL)

| Ramon Alcaraz (JSL) Mineração | Eduardo Bartolomeo (Vale)

| Eduardo Bartolomeo (Vale) Papel, Papelão e Celulose | Cristiano Teixeira (Klabin)

| Cristiano Teixeira (Klabin) Petróleo e Gás | Cristiano Pinto da Costa (Shell)

| Cristiano Pinto da Costa (Shell) Saúde | Roberto de Souza Santos (Porto Seguro Saúde)

| Roberto de Souza Santos (Porto Seguro Saúde) Saúde – Serviços | Pedro Bueno (Dasa)

| Pedro Bueno (Dasa) Saúde – Hospital | Sidney Klajner (Hospital Israelita Albert Einstein)

| Sidney Klajner (Hospital Israelita Albert Einstein) Segurança Cibernética | Eduardo Mônaco (Clearsale)

| Eduardo Mônaco (Clearsale) Serviços | Jean Jereissati (Zé Delivery)

| Jean Jereissati (Zé Delivery) Siderurgia | Gustavo Werneck (Gerdau)

| Gustavo Werneck (Gerdau) Social | Mauricio Rodrigues (Bayer Crop Science)

| Mauricio Rodrigues (Bayer Crop Science) Tecnologia | Adriana Aroulho (SAP)

| Adriana Aroulho (SAP) Telecom | Alberto Mario Griselli (TIM)

| Alberto Mario Griselli (TIM) Varejo | Stéphane Maquaire (Carrefour)

| Stéphane Maquaire (Carrefour) Veículos Pesados | Roberto Cortes (Volkswagen Caminhões e Ônibus)

*Com informações do repórter Daniel Lian