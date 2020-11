Empresários e parlamentares pressionam por votação de veto à desoneração

A desoneração das folhas salariais afeta 17 setores da economia e tem previsão de terminar neste ano

EBC A votação está prevista para acontecer primeiro entre os deputados e, logo depois, entre os senadores



O Congresso Nacional se reúne nesta quarta-feira (4), em sessão conjunta com deputados e senadores, para avaliar o veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração das folhas de pagamento. Após diversos adiamentos, líderes partidários chegaram a um acordo em reunião nesta terça-feira. O governo é contra a derrubada e tentava chegar a um meio termo com os parlamentares, pedindo contrapartidas para viabilizar a medida, mas não conseguiu impedir a formação de uma maioria pela votação da matéria.

Nesta terça-feira, sindicatos fizeram uma manifestação em Brasília pela prorrogação da desoneração. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, comemorou a iminente votação do veto. A desoneração das folhas salariais afeta 17 setores da economia e tem previsão de terminar neste ano. O Congresso aprovou uma prorrogação até 2021, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou.

Segundo a presidente da Feninfra, Vivien Suruagy, a não-derrubada do veto provocaria mais de 500 mil demissões nos setores de call center, tecnologia da informação e infraestrutura de redes. A votação está prevista para acontecer primeiro entre os deputados e, logo depois, entre os senadores. Além da desoneração, pelo menos mais 30 vetos e projetos do governo ligados ao Orçamento estão na pauta da sessão.

*Com informações do repórter Levy Guimarães