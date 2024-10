Enem dos Concursos: Justiça suspende divulgação das notas do bloco 4

Decisão liminar surgiu em resposta a uma ação popular movida por um dos candidatos, que alegou suposto vazamento de provas em escola localizada no Recife

Werther Santana/Estadão O Concurso Nacional Unificado contou com mais de 2 milhões de inscritos e realizado em mais de 200 cidades do Brasil



A Justiça do Distrito Federal determinou a suspensão da divulgação dos resultados das provas do bloco 4 do Concurso Nacional Unificado (CNU), organizado pela Fundação Cesgranrio. Esta decisão liminar surgiu em resposta a uma ação popular movida por um dos candidatos, que alegou um suposto vazamento de provas em uma escola localizada no Recife. De acordo com o candidato, uma sala teve acesso indevido aos cadernos do turno da tarde durante 11 minutos ainda no turno da manhã, no dia 18 de agosto. Relatos apontam que fiscais da sala romperam por engano o lacre de um envelope que continha o caderno de questões destinado ao período da tarde. Em defesa, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos argumentou que o problema foi prontamente resolvido com os cadernos recolhidos antes que os candidatos pudessem iniciar a resolução das questões.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No entanto, a juíza responsável pelo caso considerou que houve, de fato, um vazamento de conteúdo, o que comprometeu a integridade do processo seletivo. As notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das avaliações discursivas do concurso estão programadas para serem divulgadas pela Fundação Cesgranrio na próxima terça-feira (8). O Concurso Nacional Unificado contou com mais de 2 milhões de inscritos e realizado em mais de 200 cidades do Brasil. Pela primeira vez, uma única seleção reuniu mais de 6 mil vagas para 21 órgãos federais, oferecendo oportunidades de emprego em todos os estados do país, com o maior salário oferecido sendo superior a R$ 22 mil para o cargo de auditor fiscal do Ministério do Trabalho.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA