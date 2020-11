Vídeo de enfermeira dos EUA fazendo apelo emocionado em hospital viraliza

Segundo a profissional de saúde, o centro de saúde possui um quarto que foi apelido como ‘cova’

Pixaby Texas foi o primeiro a alcançar a marca de um milhão de casos de contaminações por Covid-19



Uma enfermeira norte-americana denunciou as condições precárias de trabalho e o descaso com os pacientes internados com complicações de Covid-19 no hospital University Medical Center, em El Paso, no estado do Texas. De acordo com Launa Rivers, que usou as redes sociais para compartilhar seu relato emocionado em um vídeo com duração de pouco mais de 50 minutos, o centro de saúde possui um quarto que foi apelido como “cova”. São colocados pacientes que apresentam quadros mais graves da doença e só saem de lá dentro de um saco para cadáveres. Launa diz que os enfermos são deixados no local para morrer. A profissional de saúde conta que o quarto recebe menos atenção das equipes de médicos.

Em outro trecho do vídeo, a enfermeira relata que alguns pacientes são privilegiados no hospital, geralmente familiares dos médicos. O estado do Texas foi o primeiro a alcançar a marca de um milhão de casos de contaminações por Covid-19. Em comunicado divulgado por uma emissora local, o hospital respondeu que não teve tempo para investigar todos os fatos descritos por Launa e acrescentou que a profissional foi contratada apenas para dar apoio às equipes da pandemia. Neste mês, os Estados Unidos voltaram a registrar um alto índice de infectados pela doença. O norte-americanos estão no topo do ranking de países com recorte de novos casos.